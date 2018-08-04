محافظ الحديدة: تحرير المدينة اليمنية بالكامل سيكون خلال أيام قليلة

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قال محافظ الحديدة الحسن طاهر، إن الحكومة الشرعية تستعد لتنفيذ خطة لاقتحام المدينة بعد أن جددت خططتها العسكرية وانتهت المهلة المتاحة لإيجاد الحلول السلمية.

وأضاف طاهر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت - إن مدينة الحديدة ستكون خلال أيام قليلة محررة بالكامل بما فى ذلك الميناء، موضحا أن المخابرات العسكرية رصدت واقع المدينة بالكامل.

وكان طاهر قد صرح فى وقت سابق بأن الميليشيات الحوثية عمدت إرسال بعض الوجهاء لمحاورة الحكومة والتوسط فى وقف الزحف العسكرى نحو المدينة، مقابل أن يبقى إشراف الميليشيات على المدينة ومينائها، دون وضع خطة واضحة المعالم لخروج المظاهر المسلحة للميليشيات من المدينة، إلا أن الحكومة رفضت ذلك إذ أنها تدرك أن كل هذه المساعى التى تقوم بها الميليشيات فى الوقت الراهن هو لكسب مزيد من الوقت.