محافظ البحيرة تستقبل مدير أمن البحيرة الجديد

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبلت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها، اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، حيث قدمت له التهنئة على منصبه الجديد مساعدا لوزير الداخلية مديراً للأمن، متمنيةً له كل التوفيق والنجاح فى مهمتها الجديدة.

كما تم بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ومديرية الأمن لصالح الوطن وخدمة المواطنين فى العديد من الموضوعات الخاصة بتأمين المنشأت الحيوية والقضاء على ظاهرة التعديات الزراعية واسترداد أملاك الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع البحراوى.