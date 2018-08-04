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السبت، 04 أغسطس 2018 04:02 م
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محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح إقامة مركز خدمى لتنمية الصادرات بالقنطرة شرق

السبت، 04 أغسطس 2018 03:13 م
محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح إقامة مركز خدمى لتنمية الصادرات بالقنطرة شرق جانب من اجتماع المحافظ مع الوفد
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
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عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا مع وفد ممثلى هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ضم كل من وليد محمود جمال نائب رئيس الهيئة وحسام الشافعى وفى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة وسعاد حامد مدير عام الشؤون القانونية.

وتم استعراض ومناقشة المقترح الخاص بإقامة مركز خدمى لهيئة تنمية الصادرات بالإسماعيلية أسوة بما تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ليكون وحدة اقتصادية قوية تستهدف تحقيق استراتيجية الدولة وسياستها لتنمية حركة التصدير وتعظيم حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع أنه نظرًا لأن الإسماعيلية أصبحت محور الارتكاز لمشروع تنمية محور قناة السويس وما تتمتع به من مقومات استثمارية ومناخ جيد لتنمية الاستثمار والإنتاج بشكل عام وما ينتظرها من مستقبل واعد وغد مشرق يؤهلها أن تكون بحق قاطرة التنمية الحقيقية لمصر فإن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ وإقامة مشروع المركز الخدمى لتنمية الصادرات على أرضها لخدمة وتشجيع وتنمية حركة التصدير والمصدرين بالمنطقة.

كما أكد طاهر، على سرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى والتصور العام والتصميمات والآليات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.

 

 

 

 


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