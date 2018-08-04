محافظ الإسماعيلية يناقش اللمسات الأخيرة للنادى الاجتماعى الجديد بأرض النخيل

الإسماعيلية - جمال حراجى و السيد فلاح

ناقش اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ما يجرى تنفيذه من وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل، والذى يعد صرحًا رياضيًا عملاقًا، وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالإسماعيلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسعاد حامد مديرعام الشئون القانونية، والدكتور أشرف عبد الكريم مديرعام متابعة مكتب المحافظ.

ويتم تنفيذ مشروع النادى الإسماعيلى بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقام على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 27 فدانا، ومن المقرر الاحتفال بالافتتاح الرسمى للفرع الجديد لنادى الإسماعيلى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذ لتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلى ودفع عجلة العمل بها.