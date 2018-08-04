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مباحث مصر الجديدة تستجوب عاطل سرق سيارة لبيان ارتكابه وقائع أخرى

السبت، 04 أغسطس 2018 06:00 ص
مباحث مصر الجديدة تستجوب عاطل سرق سيارة لبيان ارتكابه وقائع أخرى حجز - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستجوب رجال المباحث عاطل سرق" لاب توب" ومبلغ مالى من سيارة باسلوب كسر الزجاج لبيان ارتكابه وقائع أخرى ، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان  رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والمعينين بالمرور الأمني بشارع الحجاز، تمكن  من ضبط "كارم س ع" 58 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب " ، الشاحن الخاص به ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه ( مجهولى المصدر).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم ج ي ص 937 ماركة رينو لوجن اللون موديل 2016م ملك المواطن " إيهاب م م" 35 سنة، حاصل على بكالوريوس، بأسلوب " كسر الزجاج "، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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