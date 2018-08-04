مباحث مصر الجديدة تستجوب عاطل سرق سيارة لبيان ارتكابه وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

تستجوب رجال المباحث عاطل سرق" لاب توب" ومبلغ مالى من سيارة باسلوب كسر الزجاج لبيان ارتكابه وقائع أخرى ، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والمعينين بالمرور الأمني بشارع الحجاز، تمكن من ضبط "كارم س ع" 58 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب " ، الشاحن الخاص به ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه ( مجهولى المصدر).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم ج ي ص 937 ماركة رينو لوجن اللون موديل 2016م ملك المواطن " إيهاب م م" 35 سنة، حاصل على بكالوريوس، بأسلوب " كسر الزجاج "، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.