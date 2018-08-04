مؤتمر الجامعة العربية وتحالف الحضارات يدعو لامتلاك منظومة للتواصل الإعلامى مع الثقافات

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دعا مؤتمر "جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات..رسالة إلى الإعلاميين" العالمين العربى والاسلامى إلى امتلاك منظومة حديثة من أدوات التواصل الإعلامي للوصول إلى مختلف شعوب العالم بلغاتها المتعددة والعمل على نقل الصورة الحقيقية عن الثقافة العربية الإسلامية إلى مختلف الشعوب.

وقالت الدكتورة سامية بيبرس مدير إدارة تحالف الحضارات بجامعة الدول العربية ـ في تصريح صحفي الْيَوْمَ ـ إن المؤتمر الذي عقد مؤخرا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة حث في بيانه الختامي المؤسسات الإعلامية على مراعاة التنوع الثقافي في غرفة تحرير الأخبار وذلك لضمان أن يتم تغطية الأخبار ذات الصلة بالموضوعات الاثنية أو العرقية بشكل موضوعي.

وأضافت بيبرس إن المؤتمر أكد على أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد أداة مهمة لنشر المعلومات ولكن لا ينبغي أن تكون هي المصدر الرئيس للأخبار، وأهمية التحقق من الأخبار التي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المؤتمر لبذل المساعي لوضع ميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي بما في ذلك "صحافة المواطن وذلك بما يتوافق مع المعايير المهنية الدولية".

وأكد أهمية توفير المعلومات لوسائل الاعلام وذلك لدعم تغطية اخبارية موضوعية مع مراعاة التمييز بين الأخبار الملفقة والأخبار الحقيقية.

وأوصى بتنظيم ورش عمل لبناء المهارات والقدرات للصحفيين العاملين في مجال جمع الأخبار بما في ذلك العمل على استخدام الأدوات الاعلامية الجديدة وتقنيات تقصي الحقائق. وحث المؤتمر الإعلاميين على الالتزام بالموضوعية والحيادية وتجنب خطاب الكراهية في الرسالة الإعلامية.

وقالت الدكتورة سامية بيبرس إن المشاركين أكدوا أهمية عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وتوسيع النطاق الجغرافي والعمل على تمثيل مختلف الثقافات في العالم، مع مراعاة أن تركز كل دورة على معالجة إحدى القضايا التي تؤثر على ديناميات الحوار بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة.

نظم هذا المؤتمر الدولي كل من جامعة الدول العربية والهيئة العامة للاستعلامات ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والمكتب الاقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة والبرنامج المصري لتطوير الإعلام.

شارك في جلسات المؤتمر نخبة من أبرز خبراء الإعلام علي الصعيدين العربي والدولي، كما شارك فيه أيضاً عدد من المسئولين السياسيين والأكاديميين والمثقفين والخبراء في مجال حوار الحضارات.