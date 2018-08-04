قمر ذى القعدة فى التربيع الأخير اليوم بسماء الوطن العربى فى منظر بديع

كتب ـ محمود راغب

يصل قمر شهر ذى القعدة لمرحلة التربيع الأخير اليوم السبت 4 أغسطس 2018 عند الساعة (6:17 مساء بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسوف يشرق قمر التربيع الأخير بسماء المنطقة العربية عند منتصف الليل ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر الأحد حسب التوقيت المحلى.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أنه سيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابعت أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى أيضا أن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر أكثر من 12 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم .

وتعتبر فترة التربيع الأخير، "حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم"، الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.