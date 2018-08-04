video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قمر ذى القعدة فى التربيع الأخير اليوم بسماء الوطن العربى فى منظر بديع

السبت، 04 أغسطس 2018 10:32 ص
قمر ذى القعدة فى التربيع الأخير اليوم بسماء الوطن العربى فى منظر بديع القمر - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب
إضافة تعليق

يصل قمر شهر ذى القعدة لمرحلة التربيع الأخير اليوم السبت 4 أغسطس 2018 عند الساعة (6:17 مساء بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسوف يشرق قمر التربيع الأخير بسماء المنطقة العربية عند منتصف الليل ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر الأحد حسب التوقيت المحلى.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أنه سيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابعت أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى أيضا أن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر أكثر من 12 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم .

وتعتبر فترة التربيع الأخير، "حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم"، الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "القمر الدموى" يطوف دول العالم فى حدث فلكى نادر

الفلك

القمر

التربيع الاخير

سماء الوطن العربى

الوطن العربى




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة