فيديو وصور.. سجن أسيوط يجمع "وليد وأماني".. والمأذون : المأمور أعطانى أتعابى بزيادة

أسيوط ـ محمود عجمى

وكأنه مشهد من مشاهدة السينما المصرية علي طريقة الزعيم عادل أمام و سندريلا الشاشة الراحلة سعاد حسني في فيلم "حب في الزنزانة؛ حيث سمحت إدارة السجون على جمع شمل نزيلين بعقد قرانهم مرة أخري داخل سجن أسيوط بعد انفصال دام 14 سنة.

"خميس" كتب الكتاب فى السجن

قال الشيخ صلاح محمد محمد حسن المأذون الشرعي لمنطقة قسم ثان أسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بشأن عقد قران عروسين في سجن أسيوط؛ تعود إلي يوم الخميس الماضي الموافق 2 أغسطس الجاري بعد تلقي اتصالا هاتفيا من مأمور سجن أسيوط يبلغني بالحضور لعقد قران نزيلين بالسجن.

وأضاف الشيخ صلاح محمد، أنه توجه إلي سجن أسيوط، وقابل مأمور السجن والذي تحدث معه عن الطلب المقدم من النزيل "وليد.ع.ع" 44 عاما، نزيل سجن أسيوط، بعقد قرانه على "أماني.م.ث" 39 عاما، النزيلة بذات السجن، عقب تقنين الإجراءات وموافقة النيابة العامة على الطلب .

إدارة السجن سهلت الإجراءات

وأشار المأذون، إلى إدارة السجن سهّلت الإجراءات واستخرجت لهما كافة الأوراق المطلوبة لإتمام عقد القران، من صور شخصية وشهادات صحية، وبعد الاطلاع علي الأوراق وتأشيرة المستشار المحامي العام لنيابة شمال أسيوط التابع لها سجن أسيوط، وافقت على عقد القران.

وأوضح الشيخ صلاح، أن إدارة سجن أسيوط، قامت بتقديم ورد وشربات، وأخذ صور للعروسين والاحتفال بهم، بعد عقد قرانهم داخل مكتب مأمور سجن أسيوط، في واقعة نادرة تحدث لأول مرة داخل سجن ، مشيرا إلي قيام مأمور السجن بإعطائه اتعاب عقد القران حيث إنني كنت سعيد أني كنت سببا في إدخال الفرحة إلي قلبيهما في ظل ظروفهما الصعبة.

وكشف الشيخ صلاح، أنه عقب دردشة دارت بينه وبين المسئولين في سجن أسيوط، عرفت أن "وليد وأماني" كانا متزوجين في عام 2000 وانفصلوا في عام 2004، وأنهم يرغبون في عودة الحياة الزوجية مره أخرى تزامنا مع قرب انتهاء مدة حبسهم في السجن، وجاري استخراج قسيمة الزواج .