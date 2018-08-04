فيديو.. مريض بقوائم الانتظار: السيسي أنقذ الشباب من مرض ينهش أجسادهم

كتب محمود عبد الراضى

قال عمرو فتحى، أحد مرضى قوائم الانتظار، إن أصعب شيء يعيشه المريض أن يعيش عدة أشهر والمرض ينهش فى جسده وهو فى قوائم الانتظار، لكن هذا كان الأمر قبل مبادرة الرئيس السيسي الإنسانية التى أزاحت الآلام عن الأجساد.

وتابع فتحى فى حديثه لـ"اليوم السابع": "كان الآلم يعتصرنى ووجدت نفسى لمدة 7 أشهر فى قوائم انتظار طويلة، فالمستشفيات ممتلئة بالمرضى والإمكانيات ضعيفة، حتى جاءت بوادر الأمل بمبادرة الرئيس بالانتهاء من قوائم الانتظار.

وتابع المريض حديثه: "تلقيت اتصالا من مستشفى الشرطة بالعجوزة طلبوا منى الحضور، حيث سافرت من الإسكندرية للقاهرة ودخلت المستشفى وأجريت بعض الفحوصات الطبية تمهيدا لإجراء العملية الجراحية تغيير صِمَام بالقلب، وكان شعور قاسى ومؤلم أن يشعر شاب فى ريعان شباب بالمرض، لكن الحمد لله إنه لدينا رئيس يشعر بالجميع، وجهاز شرطة يساعد البسطاء ويزيح الألم عنهم من خلال مستشفيات الشرطة، التى استقبلتنا بحفاوة ولم ندفع جنيه واحد ونلقى معاملة راقية، فخالص تقديرنا للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على أن قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه، أى أن كل حالة تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن القضية ليست أن الرئيس يحل المسألة.

وتابع الرئيس خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة: "لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج دول لأ أعالج دول، لو تخيرونى بين إنى أخلى الأم والأب والجد والجدة والطفلة أنهم يكونوا سعداء ده ولا ناكل أنا عبد الفتاح بقول لأ دول واللى زيهم".

وأضاف الرئيس السيسى: "المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة كانت شغالة فى جزء والباقى تم تركه، لكن كلنا لازم نقف مع بعض ايد واحدة وبالتالى هنحل أى مشكلة".