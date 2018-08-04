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فورين بوليسى: كوشنر وحلفاء ترامب يسعون لتجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئين

السبت، 04 أغسطس 2018 11:12 ص
فورين بوليسى: كوشنر وحلفاء ترامب يسعون لتجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئين جاريد كوشنر
كتبت ريم عبد الحميد
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قال مجلة "فورين بوليسى" إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كان يحاول سرا التخلص من وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتى قدمت الغذاء والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود، بحسب ما ورد فى رسائل بريد إلكترونى اطلعت عليها المجلة.

وأشارت المجلة إلى أن مبادراته جزء من دفعة أكبر من قبل إدارة رامب وحلفائها فى الكونجرس لتجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئين فى المنطقة وإبعاد قضيتهم عن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما قالت مصادر فلسطينية وأمريكية، وهناك مشروعي قانون على الأقل الآن يأخذان مجراهما فى الكونجرس للتعامل مع هذه القضية.

وذهبت المجلة إلى القول بإن كوشنر الذى عهد إليه ترامب بحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، كان رافضا للحديث علنا عن أى جوانب من دبلوماسيته الخاصة بالشرق الأوسط، فخطة السلام التى يعمل عليها مع مسئولين أمريكيين آخرين منذ قرابة 18 شهرا كانت من أكثر الوثائق الخاصة بواشنطن التى يتم إحكام السيطرة عليها.

إلا أن موقفه من قضية اللاجئين وعدائه تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واضح فى إيميلات داخلية كتبها كوشنر وآخرون فى وقت سابق هذا العام.

وكتب كوشنر عن الوكالة فى واحدة من هذه الرسائل بتاريخ 11 يناير، موجهة إلى مسئولين آخرين كبار منهم مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط جاسون جرينبلات، يقول: "من المهم أن تكون هناك جهود صادقة ومخلصة لتعطيل الأونروا"، وأضاف: "هذه الوكالة تديم الوضع الراهن وهى فاسدة وغير فعالة ولا تساعد على السلام".

 

 


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