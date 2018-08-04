فصل التيار الكهربائى عند مركز أبو قرقاص بالمنيا 4 أيام متتالية

فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أبو قرقاص، جنوبى المنيا، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق المركز، لإجراء صيانة ضرورية للصيانة، 4 أيام متتالية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا غدا حتى الثالثة مساء.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي طبقا للتالي: يوم الأحد الموافق ٥ أغسطس سيتم إجراء صيانة على لوحة كهرباء "أبوقرقاص - المجارى - المحكمة - قرية المطاهرة الشرقية" ، ويوم الاثنين الموافق ٦ أغسطس، سيتم صيانه لوحة كهرباء "المطحن- والحاج محمد دائرة ٣"، والثلاثاء الموافق ٧ أغسطس ٢٠١٨ صيانة لوحة كهرباء "بنى محمد شعراوي- الثقافة - منهرى - قرية المطاهرة الشرقية دائرة ٢ "، والأربعاء الموافق ٨ أغسطس سيتم فصل لوحة كهرباء بنى موسى دائرة" .