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السبت، 04 أغسطس 2018 04:01 م
خالد صلاح
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فصل التيار الكهربائى عند مركز أبو قرقاص بالمنيا 4 أيام متتالية

السبت، 04 أغسطس 2018 03:04 م
فصل التيار الكهربائى عند مركز أبو قرقاص بالمنيا 4 أيام متتالية صيانة كهرباء - ارشيفية
فريق المحافظات
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أعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أبو قرقاص، جنوبى المنيا، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق المركز، لإجراء صيانة ضرورية للصيانة، 4 أيام متتالية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا غدا حتى الثالثة مساء.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي طبقا للتالي: يوم الأحد الموافق ٥ أغسطس سيتم إجراء صيانة على لوحة كهرباء "أبوقرقاص - المجارى - المحكمة - قرية المطاهرة الشرقية" ، ويوم الاثنين الموافق ٦ أغسطس، سيتم صيانه لوحة كهرباء "المطحن- والحاج محمد دائرة ٣"، والثلاثاء الموافق ٧ أغسطس ٢٠١٨ صيانة لوحة كهرباء "بنى محمد شعراوي- الثقافة - منهرى - قرية المطاهرة الشرقية دائرة ٢ "، والأربعاء الموافق ٨ أغسطس سيتم فصل لوحة كهرباء بنى موسى دائرة" .

 

 


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