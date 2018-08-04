فشل طالب بأسيوط فى الالتحاق بكلية الهندسة يدفعه للتخلص من حياته شنقا

أسيوط -هيثم البدري

أقدم طالب حاصل أنهى مرحلة الثانوية العامة هذا العام على الانتحار شنقا بعد أن فشل فى دخول كلية الهندسة بقرية ام القصور التابعه لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد محمد سيد مأمور مركز شرطه منفلوط بوصول بلاغ بإنتحار طالب بالثانوى العام شنقا بقرية أم القصور دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات من مباحث المركز، برفقة سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين انتحار الطالب “محمد أ خ ” 18 سنة، مقيم بمنفلوط، حاصل على ثانوية عامة، وبسؤال أسرة الطالب ذكروا أنهم فوجئوا به منتحرا بشنق نفسة لفشله فى الالتحاق بالهندسة.

تم نقل الحثة و التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.