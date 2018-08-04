غدا.. إفتتاح معرض "ديارنا .. رأس البر" للأسر المنتجة بمشاركة 55 عارض

دمياط - عبده عبد البارى

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية لإقامة معرض" ديارنا .. رأس البر" المقرر افتتاحه مساء غد الأحد الموافق الخامس من أغسطس ويستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر .

وأوضح المحافظ أن المعرض يقام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على مساحة 500 متر بمشاركة 55 عارض من محافظة دمياط والمحافظات الاخرى لعرض المنتجات الخاصة بالحرف اليدوية والبسيطة مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة المعارض التى تم إقامتها بمحافظتى الاسكندريه ومرسى مطروح.

وأكد المحافظ قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالانتهاء من الاستعدادات النهائية للمعرض تمهيدا لافتتاحه غدا.