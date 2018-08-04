عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادى: نسعى للتوسع بالجراحات الدقيقة

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي الدكتور فيصل فهمي آدم رئيس قسم جراحة العظام بطب أسيوط، والدكتور معتز سبروت الأستاذ بقسم جراحة العظام بطب أسيوط في ضوء سعي الكلية الدائم الى التوسع في التخصصات الدقيقة بمختلف الأقسام، ومنها تخصصات المفاصل والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام في ضوء الحرص على تطوير الخدمات التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية القسم لأبناء إقليم جنوب الصعيد تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام بجامعة جنوب الوادي إلى وجود العديد من الكوادر الموجودة بالقسم بتلك التخصصات، حيث اجتاز كل من الأطباء أحمد عادل وحسام عطية المدرسين المساعدين بقسم جراحة العظام بطب قنا في تخصصات المفاصل والجراحات الميكروسكوبية امتحانات الجزء الثاني للدكتوراه التي تم عقدها خلال تلك الزيارة.

وأكد الدكتور هشام الرفاعي أن الفترة الماضية شهدت توسعا في العمليات الدقيقة والميكروسكوبية في مجال جراحة العظام بمستشفى قنا الجامعي من خلال ادخال العديد من الأدوات الجراحية المتطورة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم وأطباء القسم بالمستشفى الجامعي بالعقد الدوري لمثل تلك اللقاءات، بالإضافة إلى الأنشطة العلمية التي يحرص القسم على تنظيمها وحضورها باستمرار مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل