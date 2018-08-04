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عمليات بغداد: اعتقال 6 متهمين بجرائم إرهابية وجنائية فى العاصمة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:56 م
عمليات بغداد: اعتقال 6 متهمين بجرائم إرهابية وجنائية فى العاصمة الإرهاب فى بغداد- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 6 متهمين بجرائم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين بتهمة الإرهاب ضمن منطقتى المنصور وحى الجامعة من قبل قوات الهيئة التحقيقية لقيادة عمليات بغداد واستخبارات وأمن بغداد.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على 4 متهمين آخرين بجرائم جنائية فى مناطق (الصقور غرب بغداد، المنصور، والراشدية).

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت، فى وقت سابق اليوم، إصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة فى قضاء التاجى شمالى العاصمة.

 

 


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