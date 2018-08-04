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السبت، 04 أغسطس 2018 10:09 ص
خالد صلاح
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عراقيون يحشدون لمظاهرة كبرى غدا للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين

السبت، 04 أغسطس 2018 10:07 ص
عراقيون يحشدون لمظاهرة كبرى غدا للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين مظاهرة بالعراق- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت اللجان التنسيقية فى محافظات وسط وجنوب العراق أنها ستستمر فى الحشد للمظاهرات لحين تحقيق المطالب، وتقديم الفاسدين للعدالة.

وأكدت اللجان التنسيقية - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) - أن مطالبها فى المظاهرة المقررة غدا الأحد ستكون إقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى توفير الخدمات .

وتأتى الدعوات للمظاهرة الكبرى غدا فى وقت دخل اعتصام المتظاهرين بمحافظة المثنى يومه السابع على التوالي، على إثر إخفاق وفد حكومة المثنى المحلية فى إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم.

وأدى الغضب المتنامى فى الشارع بالبصرة والنجف والمثنى والعاصمة بغداد إلى دفع الحكومة لإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فى أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، إلا أن ذلك لم ينجح فى تهدئة الاحتجاجات المستمرة.

 

 


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