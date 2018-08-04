طارق عبدالباقى مديراً لمستشفى كفر الشيخ الجامعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ قرارا حمل رقم 704 لسنة 2018م، بتكليف الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، مديرًا للمستشفى الجامعى للعام الأكاديمى 2018م/ 2019م ، خلفاً للدكتور محمد عبدالعال مدير مستشفى كفر الشيخ السابق.

تخرج الدكتور طارق عبد الباقي، فى كلية الطب جامعة المنوفية عام 1988م، وحصل على درجة الماجستير فى جراحة المسالك البولية من جامعة المنوفية فى أبريل 1993م بتقدير ممتاز، ونال درجة الدكتوراه من ذات الجامعة أبريل 1999م ،وعُين مدرسًا مساعدًا بقسم جراحة المسالك البولية بالمنوفية عام 1994م،ثم انتقل للعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة كفر الشيخ فى مايو 2016م، ونال درجة الأستاذية فى جراحة المسالك البولية فى نوفمبر 2017م ،وشغل عبد الباقى منصب رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ونائبًا لمدير المستشفى الجامعي، ومديرًا للعيادات الخارجية.