طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة

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استهدفت طائرة من دون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودى شرق بلدة (جباليا)، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية فى غزة إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخا صوب مجموعة من الفلسطينيين يقومون بإعداد طائرات ورقية فى منطقة (أبو صفية) شرق بلدة جباليا شمال القطاع دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل يومى استهداف الشبان الفلسطينيين فى المناطق القريبة من السياج الحدودى شرق القطاع، بزعم إطلاقهم بالونات وطائرات ورقية.