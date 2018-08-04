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طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:01 م
طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة فلسطينيون- أرشيفية
أ ش أ
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استهدفت طائرة من دون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودى شرق بلدة (جباليا)، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية فى غزة إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخا صوب مجموعة من الفلسطينيين يقومون بإعداد طائرات ورقية فى منطقة (أبو صفية) شرق بلدة جباليا شمال القطاع دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل يومى استهداف الشبان الفلسطينيين فى المناطق القريبة من السياج الحدودى شرق القطاع، بزعم إطلاقهم بالونات وطائرات ورقية.

 

 


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