ضبط مدير مصنع ينتج مناديل ورقية غير مطابقة للمواصفات

الإسكندرية- أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة على الأسواق وأسفرت عن صبط "ع ي م" 60 سنة، المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الورقية بدائرة قسم برج العرب لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بحيازة كميات من عبوات المناديل الورقية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وضُبط عدد 8934 عبوة مناديل، وتحرر المحضر رقم 5858/2018 جنح قسم شرطة برج العرب وجارى العرض على النيابة .

وفي مجال السلع غير الصالحة تم ضبط "م ج ع" 30 سنة بائع سلع غذائية بدائرة قسم الجمرك لحيازته وعرضه للبيع 260 عبوة شراب سريع التحضير، 1375 قطعة شيكولاته جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، تحرر المحضر رقم 7154/2018 جنح قسم شرطة الجمرك.. وجارى العرض على النيابة .

وفي مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية تم ضبط 4 قضية استخدام أوراق مطبوعات فى تعبئة المواد الغذائية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط "10" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط "9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.