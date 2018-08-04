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ضبط عاملين سرقا "أسلاك كهربائية ونحاس" من العاصمة الإدارية

السبت، 04 أغسطس 2018 05:53 م
ضبط عاملين سرقا "أسلاك كهربائية ونحاس" من العاصمة الإدارية المتهمان
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية وقطع النحاس.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة القطامية من ضبط شخصين - بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإدارى – حال قيامهما بالتسلل داخل مبنى بأحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة دائرة القسم، حيث تم ضبط "أحمد.ح.ع "عامل رخام، ومقيم بمحافظة الجيزة، و"محمود.م. س" سباك، ومقيم بمحافظة الشرقية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 44 قطعة نحاس مختلفة الأحجام، 2 أسطوانة صاروخ، كمية من الأسلاك الكهربائية.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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