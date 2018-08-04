ضبط عاطلين يستقلان دراجة نارية وراء سرقة حقيبة من سيدة بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

ألقت رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، القبض على عاطلين كانا يستقلان دراجة نارية وسرقا حقيبة من ربة منزل أثناء سيرها فى الشارع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى بسماعهم صوت استغاثة من سيدة فى الشارع، وتمكنوا من ضبط شخصين سرقا حقيبة من سيدة أثناء سيرهما فى شارع الميرغنى أثناء استقلالهما دراجة نارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين "على. م" وعبد. الرحمن. ا" عاطلين ومقيمين بمنطقة منشأة ناصر تخصصا فى سرقة الحقائب من المواطنين باستخدام الدراجة النارية فتم ضبطهم وإحالتهم على نيابة مصر الجديدة.