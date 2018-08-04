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وافتتاحه فى أكتوبر بتكلفه 500 مليون جنيه..

صور.. وكيل "شباب الإسماعيلية": انتهاء 95% من نادى الإسماعيلى الاجتماعى

السبت، 04 أغسطس 2018 12:57 م
صور.. وكيل "شباب الإسماعيلية": انتهاء 95% من نادى الإسماعيلى الاجتماعى جانب من الجولة
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل بالإسماعيلية تم الانتهاء من 95% منه، ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى احتفالات أكتوبر المقبل، والذى تجاوزت تكلفته 500 مليون جنيه.

 

ويُقام النادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 26 فدانًا، تحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن النادى الاجتماعى الجديد للإسماعيلى سيكون صرحًا رياضيًا واجتماعيًا ضخما سوف يخدم كل أبناء الإسماعيلية، وسيكون أيضًا متنفس مهم لشعب الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الحالى، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أبدوا اهتمام غير عادى بمتابعة تنفيذ المشروع.

 

وأوضح "عبد الحليم"، أن مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى، يضم 4 حمامات سباحة، و12 ملعبا، منهم ملعب قانونى وآخر قانونى من النجيل الصناعى، وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك وملعبين كرة يد وملعبين تنس، ما يضم المشروع مبنى اجتماعى رفيع المستوى، ومبنى خدمات لخلع الملابس، وحديقة أطفال، ومطعم، وقاعة أفراح، وموقع عام.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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