صور.. وزير الآثار يتفقد الدير الأبيض بالجبل الغربى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعى مدير الأمن الدير الأبيض بالجبل الغربى، واستمع إلى شرح من القائمين على الدير حول تاريخ الدير ونشأته وأهم أعمال التطوير التى تجرى به الآن.

كان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج استقبل، اليوم السبت، الدكتور خالد العنانى، الذى وصل مطار سوهاج الدولى لتفقد الأعمال النهائية بمتحف سوهاج القومى، تمهيدا لافتتاحه قريبًا، بالإضافة إلى تفقد الدير الأحمر وتطوير منطقة أبيديوس الأثرية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف.

يعد متحف سوهاج الحدث الأبرز فى زيارة الوزير، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمتحف، من وضع فتارين العرض المتحفى و"ستريو" العرض المتحفى، وتحديد مسار الزيارة، ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفى.

ويتكون المتحف من بدروم يضم عدد من القطع الأثرية تستعرض الفكر الدينى عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج فى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضى يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها، تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير وجاير أندرسون والمتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى، لتحكى تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبى بالمحافظة، وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التى اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم، بالإضافة إلى بمجموعة أخرى من القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى محافظة سوهاج والموجوده بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض.



































