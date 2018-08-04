صور.. مظاهرات نسائية فى سول احتجاجا على تصوير النساء فى الحمامات العامة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

تظاهرت مئات النساء فى العاصمة الكورية الجنوبية سول للمطالبة بتشديد العقوبات القانونية على مصورى النساء فى الحمامات العامة وغرف تبديل الملابس، حيث شهدت البلاد زيادة فى حوادث تصوير النساء بشكل سرى فى الأماكن العامة فيما يعرف بكاميرات التجسس عبر تثبيت كاميرات سرية غير ظاهرة فى غرف تبديل النساء والحمامات العامة فى أماكن العمل والمدارس.

ويقوم أغلب الرجال الذين يستخدمون هذه الكاميرات بمشاركة المقاطع المصورة بعد ذلك على مواقع جنسية ومجموعات مخصصة لهذا الهدف على شبكة الإنترنت.