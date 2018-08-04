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السبت، 04 أغسطس 2018 01:41 م
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صور.. مظاهرات نسائية فى سول احتجاجا على تصوير النساء فى الحمامات العامة

السبت، 04 أغسطس 2018 11:50 ص
صور.. مظاهرات نسائية فى سول احتجاجا على تصوير النساء فى الحمامات العامة مظاهرة نسائية فى سول
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب
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تظاهرت مئات النساء فى العاصمة الكورية الجنوبية سول للمطالبة بتشديد العقوبات القانونية على مصورى النساء فى الحمامات العامة وغرف تبديل الملابس، حيث شهدت البلاد زيادة فى حوادث تصوير النساء بشكل سرى فى الأماكن العامة فيما يعرف بكاميرات التجسس عبر تثبيت كاميرات سرية غير ظاهرة فى غرف تبديل النساء والحمامات العامة فى أماكن العمل والمدارس.

ويقوم أغلب الرجال الذين يستخدمون هذه الكاميرات بمشاركة المقاطع المصورة بعد ذلك على مواقع جنسية ومجموعات مخصصة لهذا الهدف على شبكة الإنترنت.

أحد اللافتات الرافضة للانتهاكات بحق المرأة
أحد اللافتات الرافضة للانتهاكات بحق المرأة
جانب من التظاهرة
جانب من التظاهرة
النساء الغاضبة ستغير العالم.. شعار أحد اللافتات
النساء الغاضبة ستغير العالم.. شعار أحد اللافتات
سيدات يقمن بقص شعرهن تعبيرا عن الاحتجاج
سيدات يقمن بقص شعرهن تعبيرا عن الاحتجاج
لافتات احتجاجية تتصدر المشهد
لافتات احتجاجية تتصدر المشهد
لافتات بالانجليزية ترفعها سيدات كوريات بمعنى حياتى ليست لمتعتك
لافتات بالانجليزية ترفعها سيدات كوريات
مئات السيدات شاركن فى المظاهرة
مئات السيدات شاركن فى المظاهرة
مئات السيدات يتظاهرن فى كوريا الجنوبية
مئات السيدات يتظاهرن فى كوريا الجنوبية

 


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