صور.. مدير أمن البحيرة فى جولة تفقدية بمدينة دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة اليوم السبت خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين الطريق الزراعى واضطلع على مقومات الخدمات، من حيث التسليح والمركبات المستخدمة فى الخدمة.

كما تحاور مدير أمن البحيرة مع القوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات المحتملة وكيفية التصرف فيها.

كما تفقد اللواء جمال الرشيدى الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وحرص مدير الأمن خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة أى خطر.

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

مدير أمن البحيرة فى جولة تفقدية

مدير أمن البحيرة فى جولة تفقدية