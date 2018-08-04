صور.. محافظ كفر الشيخ: كل الدعم والعناية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة، لذا تعمل المحافظة على توجيه كل العناية لهم والاستجابة لمطالبهم، وتم توزيع عدد من شهادات أمان وسيتم توزيع شهادات أخرى لهم مجانياً، وأنه خصص لهم 5% من العمارات السكنية التى ستقام بالمحافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات متحدى الإعاقة المقام بالصالة المغطاة بمدينة كفر الشيخ، المهندس على عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مدينة كفر الشيخ، والدكتورة منال العبسى رئيس جمعية "نساء مصر"، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب.

واحتفل المحافظ بعيد ميلاد اللاعب سيف محمد محمود، لاعب كرة قدم من متحدى الإعاقة، بفريق المعجزات بالقاهرة المشاركة فى فعاليات المؤتمر، وسط تواجد المئات من الحضور وذوى الاحتياجات الخاصة.



محافظ كفر الشيخ يصافح فريق الأحلام



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