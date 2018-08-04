صور.. محافظ الإسماعيلية يراجع إجراءات تخصيص 2500 فدان لأبناء المحافظة

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم محمد بدوى، ممثلا عن قيادة الجيش الثانى الميدانى والمهندس محمد صلاح، ممثلا عن الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية وذلك لاستعراض ومناقشة تقرير اللجنة المختصة بدراسة موقف أراضى جنوب القنطرة شرق والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الدراسة الخاصة بالموافقة على تخصيص أراضى للاستصلاح الزراعى لأبناء المحافظة بجنوب القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الإسماعيلية، أنه تمت موافقة القوات المسلحة على تخصيص مساحة 2500 فدان من الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة الإسماعيلية بنطاق قرية جلبانة بجنوب القنطرة شرق ليتم طرحها والتعامل عليها وتخصيصها لصالح أبناء الإسماعيلية فقط وأن تكون الأولوية الأولى لأبناء القنطرة شرق وذلك بعد أن تم العرض على رئاسة مجلس الوزراء والتصديق بالموافقة النهائية ضمن الخطة القومية لمشروعات تنمية سيناء ومحور قناة السويس.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة سرعة إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية والقوات المسلحة والإسراع بإنهاء إجراءات تسليم الموقع لبدء تنفيذ المشروع.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارًا بسرعة الانتهاء من وضع كافة الضوابط والمعايير الخاصة بشروط التخصيص لمساحة إجمالية قدرها 2500 فدان بجنوب مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تمت موافقة القوات المسلحة على تخصيصها من الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لصالح أبناء محافظة الإسماعيلية فقط.