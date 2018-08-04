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صور.. محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها

السبت، 04 أغسطس 2018 12:03 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية
الأقصر – أحمد مرعى
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وجه محافظ الأقصر محمد بدر، بوضع الشعار الجديد للأقصر على مدخل مركز البياضية وذلك فى اطار تطبيق مفهوم الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ بالمدينة، ورافقه خلالها العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة البياضية، حيث وجه المحافظ تعليماته بتجهيز الحديقة الكائنة خلف سور قسم الشرطة وتدعيمها بأماكن لجلوس الأهالى.

وشملت الجولة تفقد شارع قسم الشرطة، ووجه المحافظ أنه عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالشارع يتم البدء فى رصفه ويعمل فى الاتجاهين تحقيقاً للسيولة المرورية، وتوجه محمد بدر لتفقد ترعة رواج المغطاة والمقام عليها ملعب رياضي للشباب، حيث أوصى بتغطية 100 متر أخرى من الترعة من ميزانية العام المالى الجديد لإقامة منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال، وعقب ذلك تفقد شارع الذهبى موجهاً بضرورة اقامة برجولات وأماكن جلوس للأهالى للحماية من أشعة الشمس وحتى تكون متنفساً للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد شارع مدرسة التجارة حيث يجرى رمى تربة زلطية تمهيداً لرصف الشارع، حيث أعطى المحافظ تعليماته بأن الشوارع الجانبية التى يتراوح عرضها من 8 حتى 10 أمتار يتم رصفها، والشوارع الجانبية التى يقل عرضها عن 8 أمتار سيتم تركيب بلاط الانترلوك بها لصعوبة دخول معدات الرصف.

وإختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد المكان المخصص لإقامة معرض شباب الخريجين والذى تم اختياره بجوار جامع الذهبى بالبياضية، ويهدف المعرض لإتاحة الفرصة للشباب لعرض منتجاتهم على غرار المعرض المقام بمدينة الأقصر أمام محطة السكة الحديد.

 

 

محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها (1)
محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها 

 

محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها (2)
محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها 

 

محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها (3)
محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها

 

محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها (4)
محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويطلب وضع الشعار الجديد بمدخلها

 

 


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