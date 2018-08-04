video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مثول انصار المعارضة فى زيمبابوى أمام المحكمة فى هارارى

السبت، 04 أغسطس 2018 01:51 م
صور.. مثول انصار المعارضة فى زيمبابوى أمام المحكمة فى هارارى رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا
رويترز
إضافة تعليق

مثل 16 شخصا القى القبض عليهم بمقر حزب التغيير الديمقراطى المعارض فى زيمبابوى أمام المحكمة اليوم السبت 4 أغسطس ، بعد  يوم من دعوة رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا إلى الوحدة ، وانتقد محامو المعارضة الاعتقالات التى وصفوها بسياسة ترهيب تلجأ لها الشرطة.

الشرطة قبضت على عدد من المعارضين الذين نظموا مظاهرات احتجاجا على فوز مانجاجوا
الشرطة قبضت على عدد من المعارضين الذين نظموا مظاهرات احتجاجا على فوز مانجاجوا

وتبنى الرئيس لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات ، وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا سيكون له دور هام فى مستقبل البلاد.

أثناء اقتياد المعارضين إلى المحاكمة
أثناء اقتياد المعارضين إلى المحاكمة

وبعد 3 أيام من إطلاق مزاعم ومزاعم مضادة بشأن نتيجة الاقتراع ، أعلنت مفوضية الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح امس الجمعة 3 اغسطس فوز مانانجاجوا (75 عاما) ، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب منذ الإطاحة بروبرت موجابى.

أنصار المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم للمحكمة (1)
أنصار المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم للمحكمة (1)

وقال شاميسا، فى مؤتمر صحفى إنه سيستخدم كل السبل القانونية اللازمة للطعن على النتيجة التي وصفها بأنها تنطوى على مشكلات خطيرة تتعلق بمشروعيتها


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة: الإنتخابات فى زيمبابوى كانت مشوبة بأعمال عنف

رئيس زيمبابوى: سنحقق فى أحداث العنف التى وقعت قبيل مؤتمر المعارضة

زيمبابوى

مفوضية الانتخابات

منانجاجوا




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة