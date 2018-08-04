صور.. مثول انصار المعارضة فى زيمبابوى أمام المحكمة فى هارارى

رويترز

مثل 16 شخصا القى القبض عليهم بمقر حزب التغيير الديمقراطى المعارض فى زيمبابوى أمام المحكمة اليوم السبت 4 أغسطس ، بعد يوم من دعوة رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا إلى الوحدة ، وانتقد محامو المعارضة الاعتقالات التى وصفوها بسياسة ترهيب تلجأ لها الشرطة.



الشرطة قبضت على عدد من المعارضين الذين نظموا مظاهرات احتجاجا على فوز مانجاجوا

وتبنى الرئيس لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات ، وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا سيكون له دور هام فى مستقبل البلاد.



أثناء اقتياد المعارضين إلى المحاكمة

وبعد 3 أيام من إطلاق مزاعم ومزاعم مضادة بشأن نتيجة الاقتراع ، أعلنت مفوضية الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح امس الجمعة 3 اغسطس فوز مانانجاجوا (75 عاما) ، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب منذ الإطاحة بروبرت موجابى.



أنصار المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم للمحكمة (1)

وقال شاميسا، فى مؤتمر صحفى إنه سيستخدم كل السبل القانونية اللازمة للطعن على النتيجة التي وصفها بأنها تنطوى على مشكلات خطيرة تتعلق بمشروعيتها