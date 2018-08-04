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صور.. فنان صينى معارض يتهم بكين بهدم الاستوديو الخاص به دون إخطاره

السبت، 04 أغسطس 2018 01:59 م
صور.. فنان صينى معارض يتهم بكين بهدم الاستوديو الخاص به دون إخطاره بلدوذر يهدم أستوديو الفنان الصينى المعارض
وكالات تصوير - رويترز
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أكد الفنان الصينى المعارض، آي ويوى، أن الاستوديو الخاص به في بكين تعرض للهدم دون إشعار مسبق. 

أثناء عملية الهدم
أثناء عملية الهدم

ونشر "ويوى"، وهو واحد من مشاهير الفنانين ومنتقدي الحكومة في الصين، سلسلة من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تظهر فيها فرق الهدم وهي تحطم الاستوديو من الداخل والخارج، حيث بدأت بالنوافذ ثم الجدران، ليتحول المبنى إلى ركام.

أثناء هدم الاستوديو
أثناء هدم الاستوديو

وكان "ويوي" حذر أمس الجمعة من أن العمل بدأ في تسوية الاستوديو الخاص به في بكين والذي يحمل اسم "دزو يو"، بالأرض، دون إخطاره مسبقًا، ووصف الفنان الصيني الاستوديو بأنه "مبنى لمصنع اشتراكي على طراز شرق ألمانيا".

أحد العمال أثناء عملية الهدم
أحد العمال أثناء عملية الهدم

يشار إلى أن الاستوديو الذي أقيم قبل 60 عامًا كان جزءًا من ضاحية كاوشانجدي للفنون التي تقع في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة الصينية، وساعد "آي" في إقامة المنطقة قبل نحو عقدين من الزمان.

أحد العمال يقوم يقطع مواسير المياه الخاصة بالأستوديو
أحد العمال يقوم يقطع مواسير المياه الخاصة بالأستوديو
أحد العمال
أحد العمال
بقاء الاستوديو بعد الهدم
بقايا الاستوديو بعد الهدم
بقايا زجاج جراء هدم الأستوديو
بقايا زجاج جراء هدم الأستوديو
بلدوذر يقوم بهد أستوديو الفنان الصينى المعارض
بلدوذر يقوم بهد أستوديو الفنان الصينى المعارض
بلدوذر يقوم بهدم الأستوديو
بلدوذر يقوم بهدم الأستوديو
ركام نتيجة هدم الاستوديو
ركام نتيجة هدم الاستوديو

 


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آي ويوى

بكين

معارض صينى

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