video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين

السبت، 04 أغسطس 2018 03:20 م
صور.. عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين جانب من التكريم
المنوفية- محمود شاكر
إضافة تعليق

كرم الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، اليوم العاملين المثاليين بالمعهد فى لافته انسانية وتحفيز على العمل بتكريم الاعضاء الفاعلين والمبتكرين فى العمل لحثهم على مزيد من الانتاج والتطوير فى العمل.

شارك الاحتفال الدكتور توفيق عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية وجابر أحمد زارع مدير عام المعهد، وافتتح الحفل عميد المعهد وهنئ فيها العاملين بالمعهد بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وتم تكريم العاملين المثاليين عن هذا الشهر، وضموا ربيع صبحى رمضان مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية بالمعهد، وذلك عن الإداريين، فيما تم تكريم الفائزين محمد عطية عن هيئة التمريض، و عماد رشاد هاشم مساعد المعاون، عن هيئة الخدمات المعاونة.

 وأكد عميد المعهد فى بيان أن هذا الحفل يتم تنظيمة شهريا على أن يتم اختيار الموظف المثالى مرة كل شهر من مرشح عن الإداريين ومرشح عن  هيئة التمريض ومرشح عن العاملين الخدمات المعاونة بالمعهد على أن يكون الاختيار وفق لجنه مشكله من قيادات المعهد .

 

 

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين (1)

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين

 

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين (2)
عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين 

 

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين (3)
عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين

 

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين (4)
عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. لجنة زكاة المعهد القومى للكبد بالمنوفية تطالب المساندة للبقاء

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

معهد الكبد القومى

تكريم




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة