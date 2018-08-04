صور.. عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين

المنوفية- محمود شاكر

كرم الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، اليوم العاملين المثاليين بالمعهد فى لافته انسانية وتحفيز على العمل بتكريم الاعضاء الفاعلين والمبتكرين فى العمل لحثهم على مزيد من الانتاج والتطوير فى العمل.

شارك الاحتفال الدكتور توفيق عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية وجابر أحمد زارع مدير عام المعهد، وافتتح الحفل عميد المعهد وهنئ فيها العاملين بالمعهد بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وتم تكريم العاملين المثاليين عن هذا الشهر، وضموا ربيع صبحى رمضان مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية بالمعهد، وذلك عن الإداريين، فيما تم تكريم الفائزين محمد عطية عن هيئة التمريض، و عماد رشاد هاشم مساعد المعاون، عن هيئة الخدمات المعاونة.

وأكد عميد المعهد فى بيان أن هذا الحفل يتم تنظيمة شهريا على أن يتم اختيار الموظف المثالى مرة كل شهر من مرشح عن الإداريين ومرشح عن هيئة التمريض ومرشح عن العاملين الخدمات المعاونة بالمعهد على أن يكون الاختيار وفق لجنه مشكله من قيادات المعهد .

عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين



عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين



عميد الكبد القومى بالمنوفية يكرم العاملين المثاليين