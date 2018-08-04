صور.. عشرات الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن احتجاجا على فوز منانجاجوا بالرئاسة

كتب عبد الوهاب الجندى

احتشد عشرات الزيمبابويين أمام سفارة بلادهم فى العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتى فاز بها الرئيس إيمرسون منانجاجوا الأسبوع الماضى، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

والخميس الماضى، أعلنت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى فوز امرسون منانجاجوا، بانتخابات الرئاسة التى شهدت مقتل ستة أشخاص خلال احتجاجات المعارضة.

وتولى منانجاجوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوى بعد الإطاحة بروبرت موجابى فى انقلاب فى نوفمبر الماضي.

وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسى نلسون شاميسا على 44.3% من الأصوات.



الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن



المظاهرات أمام السفارة فى لندن



جانب من التظاهر