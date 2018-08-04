video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عشرات الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن احتجاجا على فوز منانجاجوا بالرئاسة

السبت، 04 أغسطس 2018 06:10 م
صور.. عشرات الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن احتجاجا على فوز منانجاجوا بالرئاسة الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

احتشد عشرات الزيمبابويين أمام سفارة بلادهم فى العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتى فاز بها الرئيس إيمرسون منانجاجوا الأسبوع الماضى، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

والخميس الماضى، أعلنت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى فوز امرسون منانجاجوا، بانتخابات الرئاسة التى شهدت مقتل ستة أشخاص خلال احتجاجات المعارضة.

وتولى منانجاجوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوى بعد الإطاحة بروبرت موجابى فى انقلاب فى نوفمبر الماضي.

وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسى نلسون شاميسا على 44.3% من الأصوات.

 

الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن
الزيمبابويين يتظاهرن فى لندن

 

المظاهرات أمام السفارة فى لندن
المظاهرات أمام السفارة فى لندن

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

طفل مشارك فى التظاهر
طفل مشارك فى التظاهر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنصار الرئيس منانجاجوا يحتفلون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى

صور العالم هذا الصباح.. "منانجاجوا" يفوز بأول انتخابات رئاسية فى زيمبابوى منذ الإطاحة بـ"موجابى".. إعادة فتح برج إيفل بعد انتهاء إضراب العمال.. "شئون المسجد النبوى" تطلق مركز الخدمة الشاملة لاستقبال الزائرين

لندن

نتائج الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

إيمرسون منانجاجوا

زيمبابوي




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة