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السبت، 04 أغسطس 2018 10:44 م
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صور .. جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب للأطفال بالمجان

السبت، 04 أغسطس 2018 10:07 م
صور .. جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب للأطفال بالمجان امعة سوهاج تجري عمليات قلب للأطفال بالمجان
سوهاج محمود مقبول
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بدأت اليوم، وحدة أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعى بسوهاج، فعاليات "ورشة العمل لغلق الثقوب لأمراض القلب عن طريق الدعامات الذكية بالقسطرة العلاجية" والتى تستمر فعاليات الورشة لمده يومين، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقليل قوائم الانتظار.
 
وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الورشة تأتى فى إطار التعاون بين الجامعة وجمعية الأورمان الخيرية، حيث سيتم عمل عدد من عمليات قسطرة القلب العلاجية ومناظرة حالات مرضى الأطفال وذلك بالمجان، باستضافة الدكتورة أمل السيسى أستاذ طب وقلب الأطفال بمستشفى أبو الريش التابع لكلية الطب بجامعة القاهرة، يصاحبها فريق العمل من وحدة قلب الأطفال بالجامعة.
 
وأوضح الدكتور محمد عبد العال الباجى رئيس قسم طب الأطفال والمشرف على وحدة قلب الأطفال، أنه سيتم خلال الورشة إجراء عدد من العمليات منها غلق ثقوب القلب عن طريق تركيب دعامات ذكية، وتركيب أجهزة لغلق الوصلة الشريانية بالقلب، وسوف يتم توسيع بعض ضيق الصمامات باستخدام البالونة العلاجية، كما تتضمن فعاليات الورشة مناظرة بعض حالات القلب المركبة بالوحدة، والتشخيص باستخدام المنظار الثنائى ورباعى الأبعاد للفحص بالموجات فوق الصوتية على القلب للأطفال.
 
الجدير بالذكر أن عدد الأطفال المتوقع عمل دعامات ذكية لهم بأنواعها المختلفة، سوف يبلغ ما يقرب من 30 طفل من كافة الأعمار، وذلك بالمجان حيث يبلغ ثمن الدعامة الذكية من 50 إلى 60 ألف جنيه مصرى، أما عن عمليات التوسيع بالبالونة تكلفة الطفل الواحد من 10 إلى 15 ألف جنيه مصرى.
 
جامعة سوهاج تجري عمليات قلب للأطفال بالمجان
جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب للأطفال بالمجان

جامعة سوهاج تجري عمليات قلب للأطفال بالمجان
جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب للأطفال بالمجان

جامعة سوهاج تجري عمليات قلب للأطفال بالمجان
جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب للأطفال بالمجان

جامعة سوهاج تجري عمليات قلب للأطفال بالمجان
عمليات قلب للأطفال بالمجان

 


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