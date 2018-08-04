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صور.. تحرير 56 مخالفة تموينية وصحية فى حملة بسوهاج

السبت، 04 أغسطس 2018 09:24 ص
صور.. تحرير 56 مخالفة تموينية وصحية فى حملة بسوهاج تحرير 56 مخالفة تموينية وصحية فى حملة بسوهاج
سوهاج - عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تحرير 56 محضر مخالفات تموينية وصحية متنوعة بمدينة المراغة وعدد من القرى التابعة لها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية بالتعاون بين الواحدات المحلية، ومديرية التموين، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.
 
وشدد المحافظ على الأجهزة المعنية بإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة والمتابعة على السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
وأوضح شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أن الحملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة لضبط الأسعار، والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر مخالفة صحية لعدم حمل شهادة صحية، 5 محاضر لعدم اتباع الشروط الصحية العامة، و12 محضر عدم إعلان عن الأسعار وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 9 مخلفات إشغالات، 11 إخطار أمن صناعى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.
حملات تموينية بالمراغة (1)
 

حملات تموينية بالمراغة (2)
 

حملات تموينية بالمراغة (3)
 

حملات تموينية بالمراغة (4)
 

حملات تموينية بالمراغة (5)
 

حملات تموينية بالمراغة (6)
 

حملات تموينية بالمراغة (7)
 

حملات تموينية بالمراغة (8)
 

 


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