صور.. تجدد اشتعال حرائق الغابات فى كاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

تجددت اليوم السبت، حرائق الغابات فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، حيث حاول رجال الإطفاء احتواء النيران المشتعلة من الحرائق التي تسببها الجمر المحترق من حريق النهر.

وتهدد الحرائق بالانتشار مرة أخرى نحو مدينة ليكبورت ومدينة نيس بالقرب من أبر ليك، بولاية كاليفورنيا.

وكان الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون منذ يومين لإحتواء حرائق غابات هائلة فى كاليفورنيا، واحدة منها أصبحت واحدة من أكثر الحرائق تدميراً فى تاريخ الولاية.



رجال الإطفاء بأمريكا



جانب من محاولات الإطفاء



حرائق الغابات فى كاليفورنيا



جانب من الحرائق



جانب من حرائق الغابات فى كاليفورنيا



محاولات رجال الإطفاء فى أمريكا



جانب من الحرائق فى كاليفورنيا



طائرات الإنقاذ فى أمريكا



طائرات الإنقاذ تخمد الحرائق