صور.. انطلاق موسم صيد الأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء بعد توقف 5 أشهر

شمال سيناء - محمد حسين

انطلق اليوم رسميا موسم الصيد فى بحيرة البردويل بشمال سيناء، بعد توقف 5 أشهر، وأطلق عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد شمال سيناء نائبا عن محافظ شمال سيناء، إشارة بدء موسم الصيد بحضور قيادات مديرية الزراعة وممثلى الصيادين .

وقال عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد شمال سيناء، إن 1228مركبًا يعمل بها نحو 4000 صياد ونحو 1000 من الخدمات المعاونة لهم، انطلقت معربا عن شكره وتقديره باسم محافظة شمال سيناء للقوات المسلحة، على جهودها لخدمة الصيادين والتيسير عليهم مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على آلية نظام عمل تيسر الصيد وفقا للظروف الأمنية .

وقال سالم مبارك التونى، رئيس جمعية 6 أكتوبر للصيادين، إن الحياة عادت للبحيرة بعودة الصيد فيها، موضحاً أن هناك كثير من مطالب للصيادين يجرى التنسيق للاستجابة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص ومنها مضاعفة حصص الوقود وتوفير تعويضات ومراعاة توقيت خروج الصيد .

وشهدت البحيرة مبكرا تواجد الصيادين فى مرسى أغزيوان، وقام جميعهم بتجهيز مراكبهم وأدوات الصيد وفور انطلاق إشارة البدء اتجهت المراكب لعرض البحيرة .

من جانبها سبقت إدارة بحيرة البردويل افتتاح موسم الصيد بوضع ضوابط اعلنتها للصيادين واهمها منع استخدام غزولات الجر المسماه الكلسه بجميع أنواعها، داخل المسطح المائي لبحيرة البردويل، والسماح بالصيد والرسو فى المراسى المصرح بها وهي التلول وأغزيوان، والنصر، ونجيله ورابعة، وعدم تواجد المراكب على شاطئ البحيرة وعلى مسافة 200 متر من الشاطئ، وعدم الاقتراب من بواغيز 1، 2 بدائرة نصف قطرها 3 كم .

كما قررت إدارة بحيرة البردويل توزيع حصص انتاج البحيرة بواقع 10% لموسم 2018 بنسبة 4.5% لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ، و1.5 % لصالح الهيئة العامة للثروة السمكية ، و2% لصالح الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، 0.5% لصالح المديونيات الخاصة بالهيئة طرف الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، و1.5% لصالح المكافئات العاملين والأجهزة المعاونة.

وتحدد 6 حرف صيد يقوم بها الصيادين فى بحيرة البردويل وهى :

1

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ـ حرفة الدبة: تعتمد على شباك من 3 طبقات سجن وبطن كل طبقة بارتفاع من 1: 2 متروطول الشباك 750 مترا للمركب الواحد

2

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ـ حرفة الدبديبة: وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد

3

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ـ حرفة البوص: من طبقة شباك واحدة بعرض 5 متر، وبطول 800 متر

4

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ـ حرفة الكابوريا: شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر

5

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ـ حرفة السنار: تعتمد على خيوط من النايلون لايزايد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على ابعاد متساوية

6

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ـ حرفة الدهبانة: مكونة من شباك على جزئين لايزيد طولها عن 400 متر

كما أعلنت قائمة أسعار استرشادية لإنتاجها من الأسماك وهى سمك الدنيس 1من 1 إلى 4 سمكات فى الكيلو 80 جنيها، والدنيا 2 من 5 إلى 8 سمكه فى الكيلو 50 جنيها، والقاروص 1 لا تقل السمكة عن كيلو بسعر 80 جنيها، وقاروص2 من 2 إلى 6 سمكات للكيلو 50 جنيها، وسمك موسى 1 من 1 إلى 5 سمكة فى الكيلو 100 جنيه، وسمك موسى 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 60 جنيها، وسمك وقار 1 لا تقل السمكة عن كيلو 150 جنيها للكيلو، ووقار 2 من 2 إلى 4 سمكات فى الكيلو 60 جنيها، ولوت 1 لا تقل السمكة عن كيلو 50 جنيها، ولوت 2 من 2 إلى 4 كيلو 40 جنيها، ويورى 1 من 1 إلى 4 سمكات فى الكيلو 50 جنيها، وبورى 2 من 5 إلى 7 فى الكيلو 40 جنيها وطوبار 1 من 1 إلى 5 سمكات فى الكيلو 30 جنيها، وطويلة 2 من 6 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها، ودهبانة 1 من 1 إلى 6 سمكات فى الكيلو 40 جنيها، ودهبانة 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها‪.

أوضحت قائمة أسعار أسماك بحيرة البردويل لن سعر كيلو الجمبرى 100 جنيه، سبحان 20 جنيه، مياس 30 جنيها، غزلان 20 جنيها، شبار 20 جنيها، شخرم 20 جنيها، رقد 20 جنيها، سرفديا 20 جنيها، منقار 20 جنيها، نقط 20 جنيها، ثعبان بحر 50 جنيها، كابوريا 20 جنيها، شفش 30 جنيها‪.



























