صور.. انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية

انطلقت اليوم بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، داخل الميناء الشرقى بالاسكندرية، حيث يستضيفها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية برئاسة اللواء بحرى ابراهيم خليل.

وينظم البطولة التى تستمر لمدة 6 أيام ، الاتحاد المصرى للشراع الانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو ابو السعود، حيث يشارك فيها ما يقرب من 90 لاعبا ولاعبة من أندية : النادى المصرى – يخت المعادى – المقاولون العرب – الصيد السكندرى – كشافة الجيزة – الإسماعيلية – الأكاديمية العربية – يخت القاهرة –يخت الجيزة ونادى اليخت المصرى بالاسكندرية .



يتسابق المشاركين فى طرازات متنوعة من القوارب الشراعية هى :اوبتمست – ليرز استاندرد – ليزر رديال ليزر 4.7 الى جانب طرازان من الالواح الشراعية .



من جانبه قال اللواء بحرى محمد ابراهيم خليل، رئيس نادى اليخت المصرى بالإسكندرية، إن البطولة يتسابق فيها 50 مشتركا فى طرازات متنوعة من القوارب الشراعية فبطولة للجمهورية تعطى تصنيف للاعبين المشتركين فى البطولة حتى يشتركون فى البطولات الدولية سواء على نفقة النادى أو اتحاد الشارع أو اللجنة الأولمبية.



وأشار محمد إبراهيم خليل، إلى أن حوض البحر الأبيض المتوسط يتميز بقوة اللاعبين فى هذه الطرازات وخاصة الشباب حديثى السن حتى 22 سنة فهى رياضة ذات اوزان محددة لتحقيق السرعات والتوازن.





وأوضح اللواء خليل ان الفرق بين الشراع الاوبتمست والليزر، فالأول يخصص للشباب من عمر 8 سنوات حتى 14 سنة وطبقا للأوزان، أما الشراع الليزر فهو للشباب فوق عمر 15 سنة طبقا للوزن أيضا، فالاختلاف بينهم يكون فى حجم الشراع ومدى تعبئته بالهواء والتى يجب أن يتوازن مع وزن اللاعبين حتى لا يتعرض للانقلاب.