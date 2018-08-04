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السبت، 04 أغسطس 2018 03:59 م
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صور.. انطلاق أولى رحلات الحج البرى بميناء نويبع

السبت، 04 أغسطس 2018 03:37 م
صور.. انطلاق أولى رحلات الحج البرى بميناء نويبع الحجاج
جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، اليوم عن انطلاق أول أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحرى، حيث تم استقبال باصات الحج بقرية الحجاج و تفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول و تم إنهاء كافة الاجراءات بيسر و سهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.

و كان سبق و أعلن اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، عن فتح غرفة عمليات للوقوف على الاجراءات العملية و التشغيل و تذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء و شركة الجسر العربى و شركة القناة للتوكيلات الملاحية و تلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل و حل اى مشاكل واتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل اى مشاكل خاصة بالحجاج .

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (1)

رحلات الحج البرى بميناء نويبع 

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (2)
رحلات الحج البرى بميناء نويبع

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (6)
رحلات الحج البرى بميناء نويبع 

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (12)
رحلات الحج البرى بميناء نويبع 

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (13)
رحلات الحج البرى بميناء نويبع

 

رحلات الحج البرى بميناء نويبع (14)
رحلات الحج البرى بميناء نويبع 

 


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