صور.. انطلاق أولى رحلات الحج البرى بميناء نويبع

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، اليوم عن انطلاق أول أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحرى، حيث تم استقبال باصات الحج بقرية الحجاج و تفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول و تم إنهاء كافة الاجراءات بيسر و سهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.
و كان سبق و أعلن اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، عن فتح غرفة عمليات للوقوف على الاجراءات العملية و التشغيل و تذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء و شركة الجسر العربى و شركة القناة للتوكيلات الملاحية و تلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل و حل اى مشاكل واتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل اى مشاكل خاصة بالحجاج .
رحلات الحج البرى بميناء نويبع
رحلات الحج البرى بميناء نويبع
رحلات الحج البرى بميناء نويبع
رحلات الحج البرى بميناء نويبع
رحلات الحج البرى بميناء نويبع
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