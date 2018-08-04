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السبت، 04 أغسطس 2018 09:35 ص
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صور.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع بورفؤاد يهدد حياة المواطنين

السبت، 04 أغسطس 2018 09:35 ص
صور.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع بورفؤاد يهدد حياة المواطنين
بورسعيد - محمد فرج
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل شوارع مجلس مدينة بورفؤاد، أمام المنشآت الحكومية وبمحيط المساجد ومرفق المعديات ونهر الطريق فضلا أنها تسير فى مجموعات تهدد المارة وتثير الذعر بين الأطفال وسط تجاهل الجهات المعنية التى خشيت تحذيرات جمعيات الرفق بالحيوان.
 
بدأ ناصر عبد الشافى، مهندس مدنى من سكان مدينة بورفؤاد، حديثه  لـ"اليوم السابع" مستنجدا بالقيادات التنفيذية لإنقاذ الأهالى من انتشار الكلاب بأعدادها المهولة تهدد حياتهم لما تمثله من خطورة بالغة رغم الشكاوى العديدة التى قدمت لمكاتب المسئولين لكن بدون جدوى.
 
ويقول سعد الدين شاهين موظف إن الكلاب أصبحت فى مأمن تماما بعد أن ابتعدت الجهات المسئولة عن القضاء عليها فتوحشت وأصبحت تكشر عن أنيابها  تهدد المواطنين، حيث تسير فى مجموعات كبيرة وسط الحدائق والمسطحات الخضراء غياب أجهزة الطب البيطرى التى تقاعست عن أداء واجبها على حد قوله.
 
وناشد أهالى بورفؤاد المحافظ اللواء عادل الغضبان بالتدخل لمحاسبة المتقاعسين للقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تؤرق أهالى بورفؤاد خوفا من عقر الكلاب الضالة بالحدائق لأطفالهم أثناء التنزهة بالحدائق والمسطحات الخضراء.
 

 


 


 


 

 


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