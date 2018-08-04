صور .. النيابة تعاين موقع التلوث البترولي بشاطئ السويس

السويس- سيد نون

قامت النيابة العامة بالسويس، بمعاينة مواقع التلوث البترولي الجديدة بأحد شواطئ الأدبية المطل علي خليج السويس، وتسلمت النيابة تقرير معهد علوم البحار الذي أكد أن طول بقعة التلوث يصل إلي كيلو متر.

كما تسلمت النيابة تقرير مسئولي البيئة بالمحافظة وصورا ووثائق توثق حدوث التلوث بالشاطئ.

وأرسل فرع معهد علوم البحار لخليجي السويس والعقبة تقريرا مفصلا للدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، اليوم الخميس، أفاد بأنه تم تجميع عينات من البقعة الزيتية المحيطة بشاطئ الفرع وتحليلها بمعامل الفرع بواسطة الفريق البحثي المكلف.

وأفاد التقرير أنه بمسح الشاطئ قبل وبعد نطاق المعهد، تبين أن مصدر التلوث صادر من محطة كهرباء عتاقة للمرة الثانية علي التوالي خلال شهر وأن المادة الزيتية من نفس نوع بقعة الزيت السابقة، حيث إن التسريب الأول كان في 27 يونية 2018 وتكرر بنفس المنطقة اليوم بصورة أسوأ من السابق.

وأكد التقرير الذي تسلمته رئيس معهد علوم البحار، أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن فريق من جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس توجه، أمس حين تم إبلاغه من إدارة المعهد إلى شاطئ معهد علوم البحار بمحافظة السويس للوقوف على أسباب ظهور البقعة الزيتية على شاطئ فرع المعهد لخليج السويس بمنطقة الأدبية.



