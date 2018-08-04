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صور.. العثور على 11 جثة داخل منزل بالمكسيك بالقرب من الحدود مع أمريكا

السبت، 04 أغسطس 2018 02:32 ص
صور.. العثور على 11 جثة داخل منزل بالمكسيك بالقرب من الحدود مع أمريكا الشرطة المكسيكية
كتب: محمد الأحمدى
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اكتشفت السلطات المكسيكية 11 جثة أمس الجمعة، فى بلدة مكسيكية قريبة من الحدود مع الولايات المتحدة قبل أيام من زيارة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لسلسلة من المنتديات التى تسعى للقضاء على العنف فى المنطقة.

وقالت حكومة ولاية تشيهواهوا الشمالية فى بيان إن جثث 8 رجال و3 نساء عثر عليها فى منزل فى سيوداد خواريز، وقالت إن الناس كانوا ضحايا القتل.

وأضافت الحكومة أن الحادث ربما يكون متصلا بالاشتباكات بين الجماعات الإجرامية، يقوم مكتب المدعى العام بالتحقيق فى عمليات قتل وهويات الضحايا.

وكانت سيوداد خواريز لسنوات طويلة واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا، حيث كانت تقارنها بمنطقة حرب.

وتحسن معدل الجريمة فى المدينة فى السنوات الأخيرة ، لكنه لا يزال خطيراً بسبب وجود تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

ومن المقرر أن يبدأ لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، فى سيوداد خواريز سلسلة من المناقشات التي تهدف إلى تعزيز السلام. وستحضر هذه المحادثات ضحايا الجرائم والسلطات والأكاديميين والجماعات الدينية وغيرها.

وتعهد لوبيز أوبرادور ، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في المكسيك في الأول من تموز (يوليو) ، باستئصال جذور الفساد ، بمعالجة العنف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في السنوات الأخيرة.

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية

 

أقارب ضحايا المكسيك
أقارب ضحايا المكسيك

 

طفل مكسيكى
طفل مكسيكى

 

إحدى أطفال المكسيك الناجين من الواقعة
إحدى أطفال المكسيك الناجين من الواقعة

 

بكاء أقارب الضحايا
بكاء أقارب الضحايا

 

جانب من بكاء أقارب الضحايا
جانب من بكاء أقارب الضحايا

 

أقارب الضحايا
أقارب الضحايا

 

شرطة المكسيك أمام المنزل
شرطة المكسيك أمام المنزل

 

جانب من تواجد الشرطة المكسيكية أمام المنزل
جانب من تواجد الشرطة المكسيكية أمام المنزل

 

تواجد الشرطة المكسيكية
تواجد الشرطة المكسيكية

 

جانب من تواجد شرطة المكسيك
جانب من تواجد شرطة المكسيك

 


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