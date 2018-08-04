"صور" افتتاح فعاليات الدورة السابعة من المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات

الاسكندرية - هناء ابو العز

نظمت جامعة الاسكندرية اليوم، المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات فى دورتها السابعة والتى تنظمها الجامعة بالشراكة مع مؤسسة حدث للإبداع وريادةالأعمال وجمعية مهندسى الكهرباء والالكترونيات للروبوتات IEEE RAS وبالتعاون مع الجهاز القومى المصرى لتنظيم الاتصالات كشريك استراتيجى، وتستمر لمدة يومان بكلية الهندسة التابعة لجامعة الاسكندرية .

وصرح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب بأن المسابقة يشارك بها 40 فريق من 23 جامعة مصرية مختلفة، بالإضافة إلى 17 فريق من المرحلة ما قبل الجامعية ومن المقرر أن الفرق الفائزة ستتأهل من التصفيات المصرية إلى المسابقة الدولية بمدريد بأسبانيا 2018 فى أكبر مؤتمر خاص بتكنولوجيا الروبوتات فى العالم ،مضيفا بأنالمسابقة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ( ROS) وتصميم وإنشاء الروبوتات للكشف عن الألغام وتحديد مواقعها سواءً فوق الأرض أو تحتها وتحديد عمقها بالتحديد أسفل سطحالارض .

وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة هى الشريك الأكاديمى والمنظم للمسابقة على المستوى الاقليمى بداية منهذا العام وتعقد المسابقه لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وإفريقيا فى النهائيات الدولية والتى ستعقد هذا العام بمدريد بأسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم، وتعد إزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى والمتبقية بعد الحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين أحد الأولويات القومية المحددهللتنمية المستدامة لهذه المنطقة.

واضاف بأن مصر تعد من أكثر الدول التي تعاني من كثرة عدد الألغام حيث يوجد بها ما يقرب مــــن 23 مليون لغم أرضى من مخلفات الحروب التى أندلعت القرن الماضى حسبإحصائيات 2008، وليس مصر وحدها التى تعانى من الألغام مما استدعى إقامة مسابقة دولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات ( Minesweepers )، مؤكدا علي أن الفائزبالمسابقة العالمية فى العام الماضى بماليزيا كان فريقاً مصرياً من كلية الهندسة جامعة بنها ، كما شارك فى المسابقة العالمية أكثر من 3000 متسابق من 15 دولة مختلفة منذ بدء إنطلاقهاعام 2012 .

واضاف الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بان كلية الهندسة كانت حريصة علي تنظيم المسابقة لانها تساعد علي قيام العلم والتكنولوجيا في حل اكبر المشكلات التي تواجه مصروهي الألغام التي توجد أسفل الارض لكونها من احد المشكلات التي تواجه تنمية الساحل الشمالي لكثرة الألغام التي توجد بالمنطقة بكثرة .