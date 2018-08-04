صور.. "إعمار بعد خراب".. فيتنام تبهر العالم بالجسر الذهبى

كتبت شيماء عبد المنعم

يدان خرسانيتان عملاقتان نبتت من الأشجار ممسكين جسرًا ذهبيًا متلألئًا، هذا ما اتضح من خلال فيديوهات وصور أحدث الجسور، حيث كشفت فيتنام النقاب عن ممشى جديد فى Ba Na Hills، والذى أصبح على الفور نقطة جذب سياحى فالهيكل الذهبى للجسر عبارة عن ثعبان ذهبى رفيع على طول حافة منحدر، مدعوم بحجرتين كبيرتين من الحجر مصمم ليبدو وكأنه "أيدى ضخمة من الآلهة، يسحب شريطًا من الذهب على الأرض".



















ويقع على ارتفاع 3.280 قدم فوق مستوى سطح البحر وأسفله وادي أخضر، ويبلغ طوله 492 قدمًا، ومزود بحواجز أمان، الجسر الذى افتتح في يونيو، هو أحدث معلم سياحى فى دا نانج - والذى كان فى السابق موقعًا للقاعدة الأمريكية خلال حرب فيتنام، والآن مكانًا سياحيًا لقضاء العطلات.