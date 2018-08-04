سوهاج تعلن عن تأجير الكافتيريا الخاصة بمتحفها القومي

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انه سيتم طرح الكافيتريا الخاصة بمتحف سوهاج القومي لمزايدة علنية للتأجير بالتنسيق مع وزارة الآثار ، وذلك بعد موافقة وزير الاثار ، علي أن تقوم محافظة سوهاج بإجراءات المزايدة العلنية وطرحها للتأجير امام المستثمرين ورجال الأعمال ، لخدمة رواد المتحف نظرا لقرب افتتاحه ، مما يساهم بشكل فعال في ترويج وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة ، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج .

وأضاف المحافظ، فى بيان ، انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة طرح الكافيتريا للإيجار من خلال الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، والانتهاء من الاجراءات في اسرع وقت ممكن طبقا للتعليمات واللوائح .

يذكر ان وزير الاثار قد قام اليوم بزيارة لمحافظة سوهاج، رافقه خلالها الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، حيث تفقد متحف سوهاج القومى تمهيدا لإفتتاحه خلال الايام القليلة القادمة ، كما تفقد الدير الابيض ، والمنطقة الاثرية بابيدوس.