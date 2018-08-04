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السبت، 04 أغسطس 2018 10:44 م
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سوهاج تعلن عن تأجير الكافتيريا الخاصة بمتحفها القومي

السبت، 04 أغسطس 2018 09:40 م
سوهاج تعلن عن تأجير الكافتيريا الخاصة بمتحفها القومي الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انه سيتم طرح الكافيتريا الخاصة بمتحف سوهاج القومي لمزايدة علنية للتأجير بالتنسيق مع وزارة الآثار ، وذلك بعد موافقة وزير الاثار ، علي أن تقوم محافظة سوهاج بإجراءات المزايدة العلنية وطرحها للتأجير امام المستثمرين ورجال الأعمال ، لخدمة رواد المتحف نظرا لقرب افتتاحه ، مما يساهم بشكل فعال في ترويج وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة ، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج .
 
وأضاف المحافظ،  فى بيان ، انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة طرح الكافيتريا للإيجار من خلال الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، والانتهاء من الاجراءات في اسرع وقت ممكن طبقا للتعليمات واللوائح .
 
يذكر ان وزير الاثار قد قام اليوم بزيارة لمحافظة سوهاج، رافقه خلالها الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، حيث تفقد متحف سوهاج القومى تمهيدا لإفتتاحه خلال الايام القليلة القادمة ، كما تفقد الدير الابيض ، والمنطقة الاثرية بابيدوس.

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