سكرتير عام المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وأوائل الدبلومات الفنية والتربية الخاصة والمتفوقين رياضياً من أبناء المحافظة

المنوفية _ محمد فتحى

كرم اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية (22 ) من أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وأوائل الدبلومات الفنية وأوائل التربية الخاصة لعام 2018، وكذا المتفوقين رياضياً من أبناء المحافظة المشاركين فى بطولة المصارعة بالمملكة العربية السعودية ،جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها محافظة المنوفية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والأستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم وفضيلة الشيخ السيد محمود سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة و الطلاب المكرمين وعدد من أولياء الأمور .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وفى كلمته أكد الدكتور أيمن مختار على أن هذا التفوق ليس بغريباً على أبناء محافظة المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة على مر العصور فى تفوق أبنائها بإعتبارها محافظة العلم والعلماء ، مشيراً إلي أنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم مقدما لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه فى سبيل توفير كافة سبل الدعم لأبنائهم .

فيما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم كل الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم الدكتور أيمن مختار لتقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة،كما قدم التهنئة للطلبة المتفوقين و لأسرهم ، موجها الشكر لهم على ما قدموه فى إخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى .

حيث حصلت المحافظة على 3 مراكز بالثانوية العامة ضمن العشرة الأوائل والمركز الأول فى الثانوية الأزهرية و المركز الأول على مدارس التربية الخاصة (صم – مكفوفين )على مستوى الجمهورية ،كما حصلت المحافظة على 6 مراكز ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية الفندقية والدبلومات الفنية ، بالإضافة إلى 7طلاب متفوقين على مستوى المحافظة من مدارس التربية الخاصة.

وفى ذات السياق حصل (4) لاعبين من أبناء المحافظة ضمن المشروع القومى للواعدين الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مراكز متقدمة فى بطولة السعودية الدولية للمصارعة الحرة و الرومانية وحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية والتى قد أقيمت فى المملكة السعودية خلال الفترة من 28يونيو وحتى 12 يوليو 2018.

كما وجه السكرتير العام التحية للأبطال الرياضيين مؤكداً بأنهم يمثلون واجهة مشرفة للمحافظة وأنهم ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية .

وفى نهاية الحفل قام السكرتير العام بتسليم المتفوقين من أبناء المحافظة شهادات تقدير وجوائز مالية ،وكذا الفريق الرياضى والمدرب ، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية معهم ، موجهاً بإستمرار النجاح والتقدم لرفع إسم المحافظة عالية بين المحافظات .



IMG_5056



IMG_5066



IMG_5081