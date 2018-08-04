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رصف طريق "عزبة قاسم _ دراجيل" بتكلفه مليون جنيه بالمنوفية

السبت، 04 أغسطس 2018 12:09 م
رصف طريق "عزبة قاسم _ دراجيل" بتكلفه مليون جنيه بالمنوفية رصف طرق- ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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قال المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف طريق عزبة قاسم _ دراجيل بمركز تلا وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 20 % وذلك بمبلغ وقدره  200ألف جنيه

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادات المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 

 


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