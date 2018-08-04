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السبت، 04 أغسطس 2018 04:02 م
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رئيس جامعة دمنهور يشارك فى افتتاح مبادرة حقوق ذوى الإعاقة

السبت، 04 أغسطس 2018 02:52 م
رئيس جامعة دمنهور يشارك فى افتتاح مبادرة حقوق ذوى الإعاقة جانب من الافتتاح
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شارك الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أفتتاح مبادرة "تثقيف - تدريب- تمكين" للتعرف على قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة من خلال عرضها خلال سلسلة  ندوات تبدأ بندوة مخصصة عن حقوق المرأة فى قانون الاشخاص ذوى الاعاقة بمكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور كل من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء محمد الصول المؤرخ العسكرى ومنال الصافى مقرر المجلس الأعلى لشئون الإعاقة والأستاذ علاء برهام مدير الشؤون القضائية بمديرية التربية والتعليم والنائبة نجوى خلف مسؤول شؤون الإعاقة والمهندسة زكية رشاد مقرر المجلس القومى للمرأة وهذا لعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقةو تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة لازاله العوائق  والتواصل مع المجتمع.

وأكد الدكتور عبيد صالح أن الجامعة تهتم بذوى القدرات الخاصة وانه أطلق ذوى القدرات الخاصة لانهم يمتلكون قدرات مميزة ويتسموا بالعزيمة  فقد حصلت الجامعة على 13 ميدالية فى السباحة ورفع الأثقال وكمال الاجسام فى أسبوع متحدى الإعاقة بالمنوفية ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجياو تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وتمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم و التعلم .

وأعربت المهندسة نادية عبده عن  سعادتها للإنجازات الرياضة والعلمية الذى حققها أهل التحدى والإرادةكما أن المرأه المصرية لا يعيقها عائق لتحقيق أهدافها وطموحتها كما تحرص محافظة البحيرة على تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تبنى برامج فعالة للتطوير و توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها و تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج و ضمان الحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.

وفى ختام الافتتاح تم تكريم 8 طلاب متميزين  من المتفوقين علميا ورياضيا من مدرسة النور للمكفوفين ومنهم الطالب مصطفى صبحى عبد الوهاب والطالب مصطفى خالد مصطفى والسيد سعيد النجار ودعاء رجب مبروك واسراء ممدوح محمد ومصطفى صبحى رميح وفاطمة محمد بسيونى لدعمهم وتشجيعهم على استمرارية  التميز.

 

 

 


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