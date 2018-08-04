رئيس بعثة الحج الطبية: نجرى جولات على فنادق مكة لمعرفة طلبات ضيوف الرحمن

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد شوقى، رئيس بعثة الحج الطبية، إنه يتم حاليا تجهيز كافة الاستعدادات فى مكة لاستقبال باقى حجاج بيت الله الحرام، سواء من النواحى الطبية وغيرها، ويتم إجراء جولات على الفنادق التى يتواجد بها الحجاج لمعرفة طلباتهم.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أنه تم عمل ملف طبى لكل حاج سيؤدى فريضة الحج هذا العام، وبمجرد دخول الحاج إلى العيادة الطبية يظهر تاريخه الطبى بالكامل، مبينا أن معظم الحجاج يعانون من إرهاق سفر فقط، أما إذا كان هناك حاج يعانى من مرض مزمن فيتم تجهيز كافة الاستعدادات له قبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية مثل "غسيل الكلى".

وأكد رئيس بعثة الحج الطبية، على أن هناك تنسيق وتعاون تام بين وزارتى الصحة والداخلية لتأمين حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم، كما يتم تقديم إرشادات طبية للحجاج المرضى داخل الفنادق لتنبيههم خلال رحلة المملكة.