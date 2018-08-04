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السبت، 04 أغسطس 2018 08:27 ص
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رئيس المكسيك المنتخب يراجع التعاون الأمنى مع أمريكا

السبت، 04 أغسطس 2018 08:00 ص
رئيس المكسيك المنتخب يراجع التعاون الأمنى مع أمريكا الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قال مساعد أمنى كبير للرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة، إن الرئيس الجديد سيراجع الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة ويريد إعادة التركيز على المساعدات للمشروعات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال ألفونسو دورازو الذى سيرأس وزارة جديدة للأمن العام عندما تتولى الحكومة السلطة فى أول ديسمبر "عندما يحين الوقت سنراجع مبادرات مثل خطة ميريدا".

وتوجه اتفاقية التعاون الأمنى المعروفة باسم (مبادرة ميريدا) المبرمة قبل 10 سنوات المساعدات من الوكالات الأمريكية إلى المكسيك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات فى الوقت الذى يتم فيه تدريب قوات الأمن ودعم برامج تهدف إلى تحسين سيادة القانون فى المكسيك.

ومازالت المكسيك تمثل الطريق الرئيسى للكوكايين الذى يصل إلى الولايات المتحدة كما أصبحت المصدر الرئيسى للهيروين.

وخصص الكونجرس الأمريكى فى السنة المالية الحالية 145 مليون دولار للمكسيك بموجب مبادرة ميريدا للمساعدة فى مكافحة تدفق المواد الأفيونية إلى الولايات المتحدة.

ولم يتضح ما إذا كانت المكسيك ستسعى إلى وقف تركيز هذه المبادرة على المساعدات الأمنية ولكن لوبيز أوبرادور طلب بالفعل من الرئيس دونالد ترامب أن تساعده الولايات المتحدة فى التنمية الاقتصادية فى جنوب المكسيك وِأمريكا الوسطى وهو منهجه المفضل لمكافحة الهجرة غير القانونية والمخدرات.

وقال لوبيز أوبرادور فى الشهر الماضى إنه سيلغى شراء بلاده المزمع لثمانى طائرات هليكوبتر عسكرية من الولايات المتحدة فى إطار تدابير لخفض النفقات. وتعمل الوكالات الأمنية فى البلدين لمكافحة المخدرات واعتقال زعماء عصابات التهريب.

وقال دورازو إن "التعاون العسكرى ليس أفضل سبيل لمواجهة المشكلات الأمنية فى بلادنا.

 


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