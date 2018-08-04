حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 4-8-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 4-8-2018، وتصدر زيادة الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى إلى 7 مليارات خلال 2018، الاخبار المنشورة اليوم، علاوة على إعلان تولى وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد محافظًا لبنك التنمية الإسلامى، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..





7 مليارات دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى خلال 2018



ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 7.3 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، حيث يكفى 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017. وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" إن البنك المركزى المصرى ينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

هالة السعيد محافظا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظاً لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظاً مناوباً، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية



تقرير يتوقع زيادة النمو الاقتصادى فى مصر وتراجع عجز الموازنة "2018/2019"

توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى عام 2018-2019 .

وأوضح التقرير - والذى رصد أبرز الاحداث الاقتصادية فى العالم خلال شهر يوليو الماضي- أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجارى ويصل معدل التضخم إلى 14.4% .

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية ، أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة وقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، وذلك فى إطار المناوشات بین الطرفین وللضغط على كوریا الشمالیة لإنهاء برنامجها النووى.

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 250.6 مليون ورقة بقيمة 789 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 226.4 مليون ورقة، بقيمة 715.2 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 182.2 مليون ورقة بقيمة 318.9 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 37.7 مليون ورقة بقيمة 123.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 30 مليون ورقة بقيمة 341.7 مليون جنيه.

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن شركته تتوقع ارتفاعا كبيرا فى إنتاجها من ذهب منجم السكرى خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بفضل التحسن فى جودة الخام المستخرج من منجم السكرى.

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن إعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى – خلال الأيام القليلة المقبلة- عن إنشاء أول شركة شخص واحد فى مصر منذ 100 عام، مضيفا أن ذلك يأتى بعد تعديل قانون الشركات، والذى وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.