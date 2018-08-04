حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 4-8-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 4-8-2018، وتصدر زيادة الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى إلى 7 مليارات خلال 2018، الاخبار المنشورة اليوم، علاوة على إعلان تولى وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد محافظًا لبنك التنمية الإسلامى، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
7 مليارات دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى خلال 2018
ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 7.3 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، حيث يكفى 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.
هالة السعيد محافظا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظاً لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظاً مناوباً، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية
توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى عام 2018-2019 .
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية ، أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة وقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، وذلك فى إطار المناوشات بین الطرفین وللضغط على كوریا الشمالیة لإنهاء برنامجها النووى.
قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن شركته تتوقع ارتفاعا كبيرا فى إنتاجها من ذهب منجم السكرى خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بفضل التحسن فى جودة الخام المستخرج من منجم السكرى.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
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